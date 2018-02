Revolutionär! Neues Gerät für Leber-Tansplantation

24 Stunden Zeit

Das in Großbritannien entwickelte Gerät verschafft den Ärzten nun wertvolle Zeit. 24 Stunden kann eine Leber außerhalb des Körpers konserviert werden. „Das Organ merkt gar nicht, dass es den Körper verlässt. Es wird durchblutet und auf Körpertemperatur gehalten“, erklärt Chirurgin Annemarie Weißenbacher das neue System. Die an der Med-Uni Innsbruck ausgebildete Medizinerin hat an der Uni Oxford gemeinsam mit dem Geräteerfinder Peter Friend die Technologie erforscht: „Auch für Nieren werden bereits Prototypen getestet. Auch da könnte in absehbarer Zeit so ein Gerät einsetzbar sein.“