Anwalt entschuldigt sich bei Opfer (30) mit Blumen

Die pikante Affäre um einen Wiener Promi-Anwalt hat hohe Wellen geschlagen. Wie berichtet, ging er in der Nacht auf Samstag im In-Treff in der City zu Boden, riss eine junge Frau mit sich und verletzte sie. Während der Jurist zu dem Vorfall schweigt, spricht jetzt das Opfer in der Kanzlei ihrer Anwälte Alfred Boran und Dietmar Heck - trotz Rücken- und Beckenschmerzen. "Ich saß am Barhocker ohne Körperspannung, als der Mann völlig unerwartet umkippte und mich zu Boden riss", erinnert sich Markovic zurück.