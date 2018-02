Der Kapitän soll Signalwirkung haben

Die Liga ist zweigeteilt – in der Platzierungsrunde geht’s ab Freitag um das Heimrecht für das Playoff, in der Qualifikationsrunde um die zwei offenen Plätze im Viertelfinale. Auf die Haie warten am Wochenende die Top-Teams Salzburg und Vienna Capitals. Nicht nur auf dem Eis beginnt die heiße Phase, auch am Verhandlungstisch.