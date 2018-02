„Man ist immer der erste Ansprechpartner“

550 Mitarbeiter gibt es in der Justizanstalt Josefstadt, 450 davon zählen zur Exekutive. Trotzdem ist es zu wenig Personal für die wachsende Zahl an Insassen. Beim City4U-Besuch hinter Gittern merkt man von der Not an Justizwachebeamten nach außen hin nichts. Überhaupt ist die Stimmung dort ganz anders als erwartet – locker, fast fröhlich. In der Wäscherei, in der jedes Jahr 300 Tonnen an Kleidung gereinigt und gebügelt werden, versehen die Justizwachebeamten ihren Dienst mit den Häftlingen. Eine Arbeit ist für die Insassen das wichtigste. Diejenigen die keinen der in etwa 340 Jobs ergattern konnten, verbringen 23 Stunden am Tag in ihrem Haftraum. „Wir sagen immer, beschäftigen wir die Insassen, beschäftigen sie uns nicht“, schmunzelt Mitsch. Zu den 18 Betrieben zählen unter anderem die Anstaltsküche, die Tischlerei, die Schlosserei, die Wäscherei sowie Reinigungstätigkeiten im Hause und auf den Abteilungen. „Vor allem am Vormittag lebt das Haus. Es ist wie ein kleines Dorf mit 1.144 Bewohnern“, findet Wimberger. Es gibt eine Sonderkrankenanstalt mit Ambulanzbereich wo unter anderem ein Zahnarzt, Gynäkologen und andere Fachärzte ihren Ordinationsdienst versehen.