Kung-Fu-Künstler aus China trainieren in Wien

Hoher Besuch aus der chinesischen Provinz Henan im Shaolin Tempel Austria in Wien-Landstraße. Hier üben 19 Kampfkünstler im Alter zwischen vier und 75 Jahren für ihre großen Auftritte im Wiener Museumsquartier vom 9. bis zum 18. Februar. Gastgeber ist Wolfgang Gall – 2002 hat er Österreichs ersten und Europas größten Shaolin-Tempel eröffnet. Der Weg zum Shaolin-Mönch ist kein einfacher: Die Schüler trainieren und meditieren bis zu zwölf Stunden am Tag. Mit reiner Körperkraft brechen sie Stahl und Holz. Mit dem Wurf einer Nadel durchstechen sie sogar eine Glasplatte. Wer es ihnen nachtun will, kann im Shaolin Tempel Austria in die Kampfkunst hineinschnuppern.