Ein „Eierlaberl“ lässt die Millionen rollen

So gibt es in ganz Österreich über 70 (!) offizielle, nicht private Superbowl-Partys. Die größteEuropas steigt in Wien. Da übersiedelt PULS 4 jetzt bereits in die Schultz-Halle der Capitals. Fünf Sattelschlepper rücken am Freitag an, dann wird die 1737 Quadratmeter große Eisfläche zur Partyzone. 120 Paletten mit Essen, 192 Fässer Bier und 18.500 Pet-Flaschen sind bereit für über 4000 Fans, die auf vier 50 Quadratmeter großen Leinwänden das Spektakel verfolgen werden.