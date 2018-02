U-Bahn: Döbling will Ausbau auf Schiene bringen

Fast schon gebetsmühlenartig wiederholt Bezirkschef Adi Tiller seit Jahren seine Forderung nach einer Verlängerung der U4 nach Klosterneuburg. Allerdings ließen ihn die Politiker im Rathaus und die Wiener Linien immer wieder abblitzen. Jetzt unternimmt der Langzeit-Bezirkschef einen neuen Anlauf: „Es gibt jetzt auch von niederösterreichischer Seite großes Interesse. Diese Chance sollten wir nützen“, so Tiller. Für viele Pendler aus Klosterneuburg und Umgebung würde das den Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel deutlich erleichtern. Für die angespannte Parkplatzsituation hätte das positive Auswirkungen – unabhängig, ob das vom Bezirk geforderte „Nachmittagspickerl“ kommt oder nicht.



Neue Haltestelle im Entwicklungsgebiet

Wie berichtet, kämpft der Bezirk auch für eine U4-Station in der Gundoldstraße. Das Areal entlang der Bahngleise gilt als Entwicklungsgebiet, auf dem Schulen, Büros und Wohnungen geplant sind. „Es gibt hier einen Bedarf, auch im Hinblick auf den Karl-Marx-Hof“, so Bezirks-Vize Daniel Resch (ÖVP).