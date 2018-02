„Menschen in der Pflege nicht ersetzbar“

Als "Investment-Punk" und Autor beschäftigt sich Hörhan mit der Welt der Digitalisierung. Er nimmt in unserer krone.tv-Serie nicht nur den aktuellen Arbeitsmarkt und die Zukunftsvisionen der heimischen Wirtschaft unter die Lupe, sondern diskutiert mit Brancheninsidern und Experten auch über (Aus-)Bildung, dringend benötigte Skills, Chancen und Risiken und den Einstieg Älterer in oft noch unbekannte digitale Welten.



"Pflege ist absoluter Wachstumsberuf"

Mit Nagel plaudert Hörhan über Roboter in der Pflege, dem digitalen Umgang in Krankenhäusern und veränderte Anforderungen an die Pflegeausbildung. So würde im Langzeit-Pflegesektor vor allem durch demographische Veränderungen im (mobilen) Pflege- und Akutbereich Personal gesucht, welches auch im digitalen Bereich über die richtigen Skills verfügt.