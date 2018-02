Arbeitslosigkeit im Jänner erneut gesunken

Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im Jänner weiter zurückgegangen. Per Monatsende sank die Zahl der arbeitslosen Personen (inklusive Schulungsteilnehmer) im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,7 Prozent. Insgesamt waren mit Ende Jänner 455.860 Personen beim Arbeitsmarktservice vorgemerkt, wie aus den aktuellen Arbeitsmarktdaten hervorgeht, die am Donnerstag - unüblicherweise vom SPÖ-Parlamentsklub - veröffentlicht wurden.