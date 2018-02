Trickbetrüger geben sich als Polizisten aus

Ende Jänner meldeten sich die Männer bei der Frau und gaben sich am Telefon als Polizisten aus. Sie würden gegen korrupte Bankangestellte ermitteln, sagten die Unbekannten. Daher sei ihr Geld auf der Bank nicht mehr sicher.

Die Anrufer forderten von ihrem Opfer, 10.000 Euro von der bank zu beheben und per Paket an die "internationale Polizei" in der Türkei zu schicken.

Was die Frau zum Glück nicht tat, sondern Anzeige erstattete.