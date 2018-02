Tierische Rettungen durch Feuerwehr und Polizei

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte die Feuerwehr Samstag früh in Wildon aus. Im Ortsteil Auen war ein Pferd in den eineinhalb Meter tiefen Mühlgang gerutscht. Mit Hilfe eines Traktors, einem Pferderettungsgeschirr und Rundschlingen wurde das Tier unverletzt an Land gezogen und dann seinem Besitzer übergeben.