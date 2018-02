Das Haus des Meeres baut um

Die nach vor stehende Eingangshalle und der „Kroki“-Park werden in die neue Glasfassade eingegliedert. Der alte Flakturm im Esterházypark wird also breiter. Das bringt 3000 Quadratmeter zusätzlich, die den Tieren und den Besuchern zugutekommt. Gäste kommen künftig schneller ins Haus und in die einzelnen Abteilungen. Etwa zum Mega-Haibecken im oberen Bereich.