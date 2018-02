Kanzler holt LH Stelzer zur Opernball-Premiere

Einen (am Opernball obligatorischen) Frack hat LH Stelzer nicht, den wird er sich ausleihen. Er freut sich jedenfalls schon auf den Opernball und die Einladung von Bundeskanzler Kurz. Für ihn, Stelzer, geht es nicht nur darum, das Tanzbein mit seiner Gattin Bettina zu schwingen, sondern Oberösterreich am internationalen Parkett gut zu vertreten. Insbesondere will er mit dem irischen Premierminister Leo Varadkar (der mit Partner Matthew Barrett kommt) über etwaige Kooperationen mit Oberösterreich sprechen, verrät ein Vertrauter Stelzers.