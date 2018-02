„Gemeinden brauchen keinen Oberankläger“

Als nicht zuständiger Gemeindereferent hat sich Ex-ÖVP-Politiker Josef Stockinger 2007/2008 in für Stadtpolitiker in Gmunden unangenehme Inhalte eines Prüfberichtes eingemischt – so wie ab 2010 Nachfolger Max Hiegelsberger in weiteren Fällen. An die Vorgänge rund um die Gmundner Prüfung kann sich Stockinger nicht mehr erinnern, er plaudert aber ein wenig aus der Schule der Gemeindeaufsicht.