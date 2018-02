Amouröse Pläne endeten für „Romeo“ im Krankenhaus

Jäh und überaus schmerzhaft haben die amourösen Pläne eines irischen Pärchens in der Nacht auf Donnerstag in Tirol für den 31 Jahre alten "Romeo" geendet. Dieser begleitete seine angebetete "Julia" - die beiden hatten sich zuvor in einem Lokal kennengelernt - zu deren Unterkunft, wo die beiden in einer Tenne ihre Bekanntschaft offenbar vertiefen wollten. Dabei stürzte der 31-Jährige jedoch durch eine Luke drei Meter in die Tiefe, blieb bewusstlos und verletzt liegen.