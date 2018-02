Drei Opferstöcke geplündert!

Heiliger Zorn wallt derzeit wohl bei vielen Gläubigen in Zellerndorf auf. Denn just in der Pfarrkirche des 1149-Seelen-Ortes haben sich unbekannte Täter jüngst an fremdem Eigentum vergriffen. Am helllichten Tag waren die gottlosen Verbrecher in das versperrte Gebäude eingebrochen. „Bisher können wir den Tatzeitpunkt aber leider nicht einschränken“, so ein Ermittler.