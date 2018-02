Michelle Obama: „Uns geht es großartig“

An einen Umstand habe sich die Familie nach dem Umzug in ihr neues Heim in Washington erst gewöhnen müssen, verriet die Ehefrau des früheren US-Präsidenten Barack Obama. "Es ist merkwürdig: Wir haben jetzt eine Haustür und eine Klingel. Unsere Hunde 'Bo' und 'Sunny' wussten nicht, wie sich eine Türklingel anhört." Die einstige First Lady räumte ein, ihr Mann beschwere sich, dass er nicht genug Platz im Kleiderschrank habe. Und: "Er hat auch das kleinste Zimmer als Büro."