Sänger Rod Stewart (73): Auf eine Melange in Wien

So eine Wiener Melange ist eben etwas ganz Feines, dachte sich wohl auch Altrocker Rod Stewart. Seit Beginn der Woche in unserer Hauptstadt – da sah man ihn mit seiner Penny Lancaster beim Shopping in der City – legte der 73-Jährige am Mittwochvormittag eine Kaffeepause ein, bevor er noch am selben Abend ein Konzert in Mailand spielte. Dank Privatjet alles kein Problem.