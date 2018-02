Alk-Verbot vor Salzburger Hauptbahnhof

Das Alkohol-Verbeit wird demnach am gesamten Südtiroler-Platz gelten. Nicht nur das Konsumieren, auch das Mitführen von Alkohol soll nicht mehr gestattet sein. Wenngleich mit zeitlicher Beschränkung: Geplant ist das Alk-Verbot nämlich von 6 bis 24 Uhr.

Wird der Beschluss am Montag gefasst, könnte das Verbot bereits Ende Februar in Kraft treten.