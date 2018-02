So sieht die Regierung bis zur April-Wahl aus

Die Personalrochaden gingen in 30 Minuten über die Bühne, es gab nur drei Gegenstimmen durch die FPS, die Karl Schnell mit seinem Unmut über die Rückreihung seiner Gruppierung an die vierte Stelle beim Wahlzettel hinter die FPÖ begründete: „Das mindert unsere Chancen bei der Wahl, weil gerade am Land viele Leute glauben, der Karl Schnell und die FPÖ gehören zusammen.“

Gehören sie aber nicht mehr. Josef Schöchls Abgeordneten-Platz übernimmt bis zum 22. April Waltraud Ablinger-Ebner. Da Ex-Landesrat Hans Mayr nun nur noch „einfacher“ Abgeordneter ist, verdrängt er Gabriele Fürhapter aus dem Landtag. Die Ex-Team-Stronach-Abgeordnete saß bisher in fünf Ausschüssen, in denen nun FWS-Mann Helmut Naderer Platz nehmen wird. In all den Ausschüssen (Raumordnung, Finanzen, Wohnen, Verkehr, Infrastruktur) steht es damit stimmenmäßig 6:5 gegen Schwarz-Grün, für VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Mayr allerdings kein Problem: „Es zählt schließlich nur, was der Landtag beschließt.“