Ein Grenzberg auf Erfolgskurs

Der touristische Aufschwung vom Katschberg ist auch unweigerlich mit dem Namen Hinteregger verwurzelt. Wolfgang Hinteregger kaufte vor 15 Jahren das traditionsreiche Hotel Bogensperger – der Grundstein für ein heutiges Imperium. „Es war damals Liebe auf den ersten Blick und wir sind sehr glücklich, wie sich alles entwickelt hat“, führt der gelernte Koch und umtriebige Hotelier heute mehrere Häuser und Hütten-Restaurants am Katschberg und baute sogar ein Chalet-Dorf. Allein in diesem Jahr investierte er neun Millionen Euro, mitunter in den Umbau eines Design-Hotels samt Indoor-Sporthalle. Insgesamt hat Hinteregger gut 30 Millionen in den Katschberg gesteckt. „Das war es wert“, schmunzelt er