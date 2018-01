37.500 Euro Schmerzensgeld nach Hahn-Attacke

Nach dem Angriff eines aggressiven Gockels in einer Ortschaft im bayrischen Landkreis Ebersberg müssen die Besitzer des Tieres einem Bauaufseher rund 37.500 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz zahlen. Der Streit ging am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht München in die zweite Instanz und endete mit einem entsprechenden Vergleich.