„Pluto ist ein Pfiffikus“

Tagsüber sind die Zuchtstuten gemeinsam auf der Koppel: „Es ist wichtig, dass sie Bewegung bekommen“, so Neukam. Er kennt sie alle beim Namen und weiß ihre Geschichten: Eine Stute war schon am Life-Ball in Wien, eine andere hat vor ein paar Jahren das Fohlen einer verstorbenen „Kollegin“ adoptiert und aufgepäppelt. „Bei uns ist immer was los“, schmunzelt er. So etwa am 1., 10., 17. und 22. März wenn in Piber wieder zu den Fohlenerlebnistagen geladen wird. Infos hier