Opferstock-Diebe gefasst

Seit vergangenen Herbst kam es auch vermehrt zu Opferstockeinbrüchen. In Salzburg waren davon unter anderem die Kirchen in St. Johann, Altenmarkt und Mittersill betroffen. Bereits vergangene Woche konnte die Polizei in Eggersdorf bei Graz einen Slowaken (57) festnehmen. Er gab sieben Diebstähle aus Kirchen, darunter die drei aus Salzburg, zu. Die restlichen Coups verübte er in der Steiermark.Polizei gab Ermittlungen noch nicht aufDa es noch mehr Einbrüche gab, ermittelte die Polizei weiter. Und so fielen zwei Eugendorfer Polizisten am Dienstagvormittag drei Männer auf, die sich bei der örtlichen Kirche herumtrieben. Die Männer wollten offenbar rasch weitergehen und keinesfalls von den Polizisten kontrolliert werden. Die Beamten schöpften aber Verdacht und überprüften die drei. Es handelt sich um zwei 20-jährige und einen 34-jährigen Rumänen. Nach wenigen Minuten stellte sich heraus, dass der Opferstock in der Kirche aufgezwängt worden war. Das darin befindliche Münzgeld hatten die Rumänen dabei. Die Männer zeigten sich aber stur, sie gaben den Diebstahl nicht zu. Das Trio hat zudem alle Kerzen in der Kirche um- bzw. auf den Boden geworfen.Trio soll nur einmal zugeschlagen habenObwohl noch viele Einbrüche nicht geklärt sind, wurden die drei Rumänen vom Staatsanwalt auf freien Fuß gesetzt. Heißt: Sie können nach wie vor in jedes EU-Land einreisen. Sie könnten schon morgen in Deutschland Opferstöcke plündern. Und: Es wurde ausgeschlossen, dass die drei mit anderen Einbrüchen als in Eugendorf etwas zu tun haben. Wie das ausgeschlossen werden konnte, wollte die Polizei nicht sagen. Es gab keine Spurensicherung bzw. einen Abgleich.