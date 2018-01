Süße Alpakas hautnah

Was hat einen frechen Haarschopf, ist entzückend anzusehen, spuckt nicht auf Menschen und präsentiert sich bald stolz mitten in Graz? Herzallerliebste Alpakas! Von 16. bis 18. 2. findet in der Stadthalle Graz erstmals die Expo statt. Da kann man 170 Plüschis bestaunen und sogar mit ihnen auf Wanderschaft gehen.