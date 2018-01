70 Jahre Haft im Hypokrimi

„Die Aufarbeitung bedeutet eine enorme Belastung für das Haus“, sagt auch Präsident Bernd Lutschounig. Fünf Prozesse laufen derzeit, in einem – es geht um die Balkanprojekte Hilltop und Blok 67 – sollten heute wieder Urteile fallen. Und die Sonderstaatsanwälte prüfen noch weitere 200 Kreditfälle; so manch faules Ei für den Steuerzahler könnte da durchaus noch dabei sein. Ein Gutes hat der Hypo-Aufwand wenigstens: Kärnten hat trotz Aufnahmestopps noch zwölf Strafrichter. Die im Vorjahr insgesamt 1261 Akten erledigt haben. Herausragend darunter sind neben den Wirtschaftsverbrechen die steigende Zahl an Widerstandshandlungen gegen Polizisten und Beamte.