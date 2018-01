Junioren-WM-Silber für Tirolerin Gritsch im Slalom

Nach dem Doppelsieg zum Auftakt im Riesentorlauf durch Julia Scheib und Katharina Liensberger hat Österreichs Team auch am zweiten Tag der alpinen Junioren-Ski-WM in Davos eine Medaille geholt. Die 20-jährige Tirolerin Franziska Gritsch musste sich am Mittwoch im Slalom nur der Slowenin Meta Hrovat geschlagen geben. Liensberger schied als Halbzeitführende im Finale aus.