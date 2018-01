Geheimbericht: Das geschah mit den Affen im Labor

Laut dem 58-seitigen Dokument wurden zehn Javaneraffen am 4. Mai 2015 im Lovelace-Labor in Albuquerque (USA) in Glaskäfige gesteckt. Vier Stunden atmeten sie im Auftrag der EUGT, einer Forschungsvereinigung von VW, BMW und Daimler, Dieselabgase ein. Forscher notierten, dass die Affen "gestresst" waren. Dabei lieferte das fragwürdige Experiment nicht die erhofften Ergebnisse.