Tief „Kari“ bringt den Winter zurück

Auch wenn es so gewirkt haben mag - so schnell lässt sich der Winter nicht abwimmeln. Pünktlich zum Monatswechsel bringt Tief „Kari“ nämlich sinkende Temperaturen, Regen und Schneefälle. In Kombination mit dem Ferienbeginn in einigen Bundesländern bringt das am Wochenende nicht nur Schnee, sondern auch Staus nach Tirol.