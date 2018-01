Erster großer Wirbel im Landtagswahlkampf

19 personalisierte FPÖ-Plakate mit Nachrichten an verschiedene Firmen, von denen die Adressaten aber teils nichts wussten, sorgen für den ersten großen Wirbel im Zuge der Landtagswahl. Gleichzeitig kündigt die Stadt Innsbruck an, den Plakatdschungel in der Landeshauptstadt genau zu durchforsten und widerrechtlich platzierte Plakate zu entfernen.