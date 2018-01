Einbrecher räumte Tresor aus

„Fleißig“ war ein Krimineller bereits in der Weihnachtszeit. Fieberhaft wird nun nach dem Unbekannten gefahndet. Nachdem er in eine soziale Einrichtung eingestiegen war, brach der Täter einen Tresor auf und entwendete aus diesem Bargeld und eine Bankomatkarte. Mit dieser wurde danach bei einer in der Nähe befindlichen Bank eine Bargeldbehebung von rund 2000 Euro durchgeführt. In der Nacht wurden auch weitere zwei Einbrüche in ein Lebensmittelgeschäft verübt, wobei der Täter mehrere Getränke und Wurstwaren stahl. Sichergestellte Spuren dürften dabei auf denselben Täter hinweisen.