Minister stellt Infrastruktur-Projekte vor

Auch für das Burgenland werden im Verkehrsministerium große Pläne gewälzt. Insgesamt sollen rund 162 Millionen Euro in den Ausbau der Infrastruktur investiert werden: „Das Verkehrspaket für dieses Jahr bringt im Bereich der Burgenland-Schnellstraße einige Verbesserungen für den Fahrkomfort und die Sicherheit“, betont Minister Norbert Hofer (FP). Im Speziellen wird an einer Sanierung am Knoten Mattersburg und einem Sicherheitsausbau bis Weppersdorf gearbeitet. Eine zweite Fahrspur pro Richtung sowie die bauliche Trennung sind ebenfalls geplant. Alleine dafür sind Kosten von 130 Millionen Euro verbucht. Des Weiteren werden Reparaturen an der Brücke zwischen Forchtenstein und Sieggraben sowie auf der A 6 und A 3 durchgeführt.