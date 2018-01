Salzburger sind brave Müll-Trenner

Bilanz im Detail

Das Restabfallaufkommen betrug 2017 rund 34.200 Tonnen, das ist ein Minus von 2,8 Prozent (rund 1.000 Tonnen) zum Vorjahr. Der Bioabfall stieg auf rund 13.400 Tonnen, ein Plus von 1,2 Prozent. Einen Zuwachs von 3,7 Prozent verzeichnete die Altpapiersammlung mit rund 11.000 Tonnen. Rund 800 Tonnen Getränkeflaschen und Getränkekartons sammelten die Salzburger, das ist ein Prozent mehr als im Vorjahr. Bei Altglas zeigen die vorläufigen Zahlen einen Anstieg der Mengen auf rund 3.500 Tonnen. Ein Plus gab es auch bei Alttextilien (plus 1,6 Prozent).