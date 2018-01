Die Digitalisierung bringt uns neue Jobs

Das bestätigen auch die Zahlen der internationalen Unternehmensberatung A.T.Kearney. Sie geht davon aus, dass die Arbeitsplätze von Menschen in Kinderbetreuung und Pflege am sichersten sind, auch Ärzte oder Archäologen haben nichts zu befürchten (Grafiken unten). Gefährdet sind hingegen Kassierer, Kreditanalysten, Service- und Hilfskräfte. Dafür entstehen neue Jobs: Derzeit sind Informatiker, Daten-Wissenschaftler gefragt, Berufsbilder wie der Maschinenbauer werden um neue Technologien erweitert. Auch Unternehmensberater, Arbeitspsychologen und Soziologen erleben eine stärkere Nachfrage, weil sie den Wandel am Arbeitsmarkt begleiten.