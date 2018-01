„Maze Runner: Die Auserwählten in der Todeszone“

Der filmische Schlussakkord und gleichzeitig Teil drei der Mystery-Serie, die uns erst ins Labyrinth, dann in die Brandwüste führte, setzt von Anbeginn an auf rasant choreographierte Turbo-Action à la "Mad Max: Fury Road", wird doch ein ganzer Zug in voller Fahrt gekapert, flaut dann aber ab, um ein bisschen bei "The Walking Dead" abzukupfern.