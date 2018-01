63,75 Mio. Euro! Aubameyang wechselt zu Arsenal

Auch Bartra geht

Mit Marc Bartra hatte diese Woche bereits ein anderer Spieler den BVB verlassen. Der 27-jährige Innenverteidiger spielt künftig für Betis Sevilla in der ersten spanischen Liga. Laut "Kicker" müssen die Andalusier für den 13-fachen spanischen Teamspieler 10,5 Millionen Euro an den BVB überweisen. Bartras Vertrag beim Revierklub wäre noch bis 2020 gelaufen. Erst am Montag hatte er in Dortmund als Zeuge im Prozess um den Bombenanschlag auf den BVB-Bus ausgesagt, bei dem er am 11. April 2017 schwer am Arm verletzt worden war.