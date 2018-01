Bo-Taoshi: Der brutalste Sport der Welt?

Der Chef: der Ninja

In der Defensive schaut es so aus: Es gibt den "Ninja", der auf dem Stab sitzt. Er ist praktisch der Kapitän. Es gibt die "Stabverteidiger", die den 3 bis 5 Meter langen Stab halten und beschützen. Dann gibt es die sogenannten "Hindernismänner", sie beschützen die, die den Stab halten. Dann gibt es die "Sprungbrett-Blockierer", das sind die, die auf dem Rücken von anderen Spielern aufspringenden Gegner abwehren müssen. Bo-Taoshi ist aber vor allem ein Angriffssport. Bei den Angreifern gibt es auch verschiedene Aufgaben: Die "Sprungbrett-Kämpfer", die müssen sich vorbeugen, damit von ihrem Rücken in die Nähe des Stabes gesprungen werden kann.