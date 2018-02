Sicher im Netz: Fünf Tipps für starke Passwörter

Anlässlich des "Change Your Password Days" am Donnerstag, dem 1. Februar, erinnert das deutsche Hasso-Plattner-Institut an die wichtigsten Regeln zur Erstellung starker Passwörter. Nach einer Auswertung des Potsdamer Informatikinstituts verwendet rund jeder fünfte Internetnutzer das gleiche Passwort für mehrere Dienste. Dabei ließen sich die Risiken eines Identitätsdiebstahls laut Institutsdirektor Christoph Meinel leicht minimieren.