Fressnapf lud Hundetrainer zum „Lernen“ ein

In den Fressnapf-Welpenschulen wird nach dem Motto "Damit aus dem Frechdachs ein Gentleman wird" eine Erziehung ohne Gewalt propagiert. Die Vierbeiner erlernen in der Schule wichtige Verhaltensweisen im Umgang mit ihrer Umwelt. Bei der Ausbildung steht Spaß für Mensch und Tier an vorderster Stelle. Die Welpenschulen von Fressnapf warten im Gegensatz zu anderen Hundeschulen ganzjährig mit verschiedenen Kursen auf.