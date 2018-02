Weißblaue Geschichten am Tegernsee

Authentisch – bayerisch – gemütlich

Egal, wo wir einkehren, ob im Gasthaus Jennerwein in Gmund, im Freihaus Brenner in Bad Wiessee, im Almgasthof Aibl in Kreuth oder in den Kirschner Stuben in Rottach-Egern – allerorts geht bodenständige Küche Hand in Hand mit den Experimentierfreuden der Köche. Einfallsreich sind sie allesamt. Und eng verbunden mit „ihrem“ Tegernseer Tal. Renken, Saiblinge, Forellen, Flusskrebse – 19 Fischarten schwimmen im Tegernsee, und einige von ihnen landen gerne auch einmal auf dem Teller. 2018 dreht sich zum 10-Jahre-Jubiläum des „Genießerlands“ am Tegernsee alles um den besonderen Geschmack. Jeden Monat gibt es neue Höhepunkte der 17 Gastronomie-Partner.