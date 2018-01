Schweres Erdbeben in Afghanistan und Pakistan

Bei einem schweren Erdbeben in Afghanistan und Pakistan hat es mindestens ein Todesopfer sowie mehrere Verletzte gegeben. In der pakistanischen Provinz Baluchistan stürzten mehrere Häuser ein und töteten ein Kind, wie Asmat Ullah, ein Sprecher des lokalen Katastrophenschutzes, am Mittwoch sagte. Zudem wurden acht Menschen verletzt.