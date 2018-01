Ottern in Kärnten geht es jetzt an den Kragen

Otterjagd ist höchst umstritten

Zwischen November und Februar sind dann alleTierebejagbar. Dies gilt laut Vorlage für Gebiete mit Äschen-und Forellen-Bestand sowie Fischzuchten. Hintergrund ist, dass der Otter Bestände in einigen Gebieten um bis zu 80 Prozent reduziert und Millionenschäden angerichtet hat. Am Wörthersee und Ossiacher See sind Otter-Schongebiete geplant. Am Mittwoch wird Darmann über die geplante Verordnung in der Regierungssitzung berichten. Die Otterjagd ist umstritten. Während die VP in Richtung Bejagung tendiert, sind SP und Grüne skeptisch. Man wolle das offizielle Gutachten abwarten. Mit einem Abänderungsantrag ist zu rechnen.