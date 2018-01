Strom aus Wind, Wasser und Waldbiomasse

Als Naturunternehmen unterstützen wir die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energiequellen - wie Wind, Wasser, Photovoltaik oder Waldbiomasse - und leisten unseren Beitrag zur Energiewende“, so Schöppl. Für heuer ist die Inbetriebnahme zweier neuer Kleinwasserkraftwerke (KWK) in Salzburg geplant. „Im Frühsommer werden mit dem KWK Luggauerbach und dem KWK Taurach zwei neue Werke ans Netz gehen“, unterstreicht Georg Schöppl die Bedeutung des Geschäftsbereichs Erneuerbare Energie für die Bundesforste. In den jüngsten der insgesamt vier Geschäftsbereiche – neben Forst/Holz, Immobilien und Dienstleistungen – ist in den letzten Jahren ein Großteil der Investitionen geflossen. „Allein in die zwei neuen Kleinwasserkraftwerke werden wir etwa 6,7 Millionen Euro investieren“, sagt Schöppl. „Insgesamt wurden bisher über 92 Millionen Euro in den Bereich erneuerbare Energie investiert.“