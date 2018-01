Mexiko kämpft gegen beispiellose Gewaltwelle

Wegen der zunehmenden Gewalt in Mexiko hat die Regierung mehr als 5000 zusätzliche Sicherheitskräfte in mehrere Urlaubsorte und andere Gebiete des Landes entsandt. Die Maßnahme solle zur Linderung der derzeitigen Probleme beitragen, erklärte der mexikanische Innenminister Alfonso Navarrete am Dienstag in Mexiko-Stadt.