Emily Ratajkowski kommt nicht aus den Federn

Mit nackten Tatsachen kennt sich Ratajkowski bekanntlich aus. Berühmt wurde sie durch einen Nacktauftritt in Robin Thickes Clip zu "Blurred Lines", später durfte sie in "Gone Girl" auch Ben Affleck verführen. Seitdem wird die Britin nicht müde, sich auf Instagram und Co. mit möglichst wenig Stoff am Körper zu präsentieren.