Nazi-Fälle: Moral? Bei Politikern eben nicht egal

Gleich zwei grausige Fälle von Nazi-Kult sind in der vergangenen Woche publik geworden. Just wenige Tage vor der niederösterreichischen Landtagswahl war der Erfolg versprechende FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer aufgrund eines Liederbuches in Bedrängnis geraten, das die Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt, bei der er stellvertretender Vorsitzender war, aufgelegt hatte. 73 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust ließen in besagtem Buch Liedzeilen wie "Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million" vor Ekel erschaudern und erstarren.