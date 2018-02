Großarltal: Ein purer Wintergenuss

Man erinnert sich im Tal gerne an die Anfänge des Tourismus: „Als in den 80ern am Talanfang die Brücke gebaut wurde, ging es aufwärts. Früher war die Zufahrt abenteuerlich“, erzählt Tourismus-Obmann Franz Zraunig. Heute ist das Tal mit 5000 Gästebetten Top-Destination mit feiner Note. Ohne allzu lautes Ski-Ballermann, mit Genuss und Stil. Der Gastgeber ist greifbar: Erfolgsgeschichten wie jene der Hoteliersfamilie Hettegger prägen das Tal. Und: „Wir gehen auch mehr übers Skifahren hinaus“, verrät Tourismus-Chef Thomas Wirnsperger. Nicht nur Skifahrer (es warten 80 Kilometer Pisten), auch Natursuchende wie Schneeschuhwanderer oder Eiskletterer schwärmen in den beiden Gemeinden Großarl oder Hüttschlag aus.