SPÖ trommelt gegen Kinder-Steuer

Die SPÖ-Bürgermeister Fritz Hosner von Geiersberg (530 Einwohner) und Franz Allerstorfer vom zehnmal so großen Feldkirchen an der Donau schildern die Folgen der von Förderungskürzungen begleiteten „Kinder-Steuer“. In der Rieder Gemeinde Geiersberg wird es ab dem nächsten Kindergartenjahr die Nachmittagsbetreuung nicht mehr geben; bisher waren das acht Kinder an einem Tag; einige wurden bereits abgemeldet. „Es geht sich leider nicht mehr aus“, sagt Hosner. In Feldkirchen will die Gemeinde das gesamte Angebot an Kinderbetreuung trotz des finanziellen Mehraufwands vorerst aufrechterhalten.