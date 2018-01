Fußballwelt trauert: Legendärer Trainer gestorben

Azeglio Vicini wurde in Cesena geboren. Die längste Zeit in seiner Karriere spielte er bei der Sampdoria in Genua. Als Trainer war er von 1986 bis 1991 Teamchef von Italien. Das ganze Land verehrte den Mann, der Italien 1990 wieder träumen ließ. Sein Tod stürzte die Sportwelt in tiefe Trauer. Alle Spiele, angefangen vom Mittwoch, Cupmatch Milan-Lazio, bis Sonntag fangen mit einer Trauerminute an, ließ der italienische Verband wissen.