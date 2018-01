Wechsel an Salzburgs Polit-Spitze

Die bisherige Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf wurde heute in der Plenarsitzung des Salzburger Landtags mehrheitlich (von 29 der anwesenden 32 Landtagsabgeordneten) als neues Mitglied der Salzburger Landeregierung gewählt.

Pallauf folgt dem bisherigen Landesrat Hans Mayr nach, der seinen Rücktritt mit 30. Jänner erklärt hatte. Dieser nimmt sein Mandat als Abgeordneter des Salzburger Landtages wieder an. Er wurde ebenfalls in der heutigen Sitzung angelobt. Folglich schied die bisherige LAbg. Gabriele Fürhapter aus dem Landtag aus. Für die neu gewählte LandesrätinPallauf, die als Abgeordnete ausgeschieden ist, wurde Waltraud Ablinger-Ebner aus Faistenau angelobt. Pallauf übernimmt von Mayr die Ressorts Verkehr, Infrastruktur, Wohnbau.